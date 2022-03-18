Edremit Bilim ve Sanat Merkezinden büyük başarı

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Edremit Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Sergisine davet edilen 106 projeden 13 tanesine imza attı.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Sergisine başvurusu yapılan 10 bin 83 projenin arasından 106 tanesi seçilerek bölge sergisine davet edildi. Sergilenmeye değer görülen 106 projenin 13 tanesine imza atan Van Edremit Bilim ve Sanat Merkezinin başarısı dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Edremit Bilim ve Sanat Merkezi Okul Müdürü Abdulkadir Sağlam, kurumun ilk kuruluş yılında TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında muhteşem başarı gösterdiklerini belirterek, “Edremit Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK Ortaokul Proje Yarışmaları Van Bölge Sergisine 13 proje göndererek Türkiye'de tüm BİLSEM’ler arasında 5. olmuştur. Ayrıca Van ilinde ise birinci sırada bulunuyoruz. Emek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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