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Van'ın Muradiye ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen program; çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ile kurum amirleri katıldı.

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