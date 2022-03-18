Yazar Hakan Pütün'den "Canınız Cennete" şiir ve türkü programı

Vanlı yazar, şair, radyo ve televizyon programcısı Hakan Pütün, Van Yardım Sevenler Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek, "Canınız Cennete" şiir, söyleşi ve türkü programı düzenledi.

Okul idaresi ve edebiyat öğretmeni Mehtap Karakaya Çelik'in daveti üzerine Hakan Pütün, yeni çıkacak olan "Canınız Cennete" isimli kitabının adını verdiği şiir ve türkü programında öğrencilerle bir araya geldi. Yeni kitabının tamamı ile yaşanmış hikayelerden esinlenerek kurgulayıp yazdığını ifade eden Pütün, gençlere hem yeni yazdığı kitaptan hem de hayattan hikayelerden de bahsettiği söyleşi ve şiirler programında Refik Kahraman da türküleriyle eşlik etti.

Geçmişten günümüze birçok üstada, şaire ait şiir ve şiirlere ait hikayelerin ve Hakan Pütün'ün yeni çıkacak olan kitabı "Canınız Cennete" isimli kitaptan kesitlerin anlatıldığı programda, liseli gençler şiir ve hikayeleri çok beğendiklerini ifade ettiler.

Edebiyat öğretmeni Mehtap Karakaya Çelik, programın öğrenciler için çok verimli geçtiğini belirterek, “Yazarımız Hakan Pütün Beyefendiye ve Refik Kahraman'a katılımları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Program sonunda, okul adına hazırlamış katılım plaketi takdimi alan Hakan Pütün, öğrencilere kitaplarından imzalayarak hediye etti.

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