Tuşba Belediyesinden ‘Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir program düzenledi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe; Belediye Başkan Vekili Murat Darğın’ın yanı sıra bazı birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Murat Darğın, bugünün ecdadın tarihe altın harflerle ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü yazdırdığı gün olduğunu vurgulayarak, “Bugün ‘Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü günüdür. Bugün her siperde ayrı bir destan yazan ecdadımızın düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığı gündür” dedi.

Katılımcılara Belediye Başkanı Salih Akman’ın selamlarını da ileten Başkan Vekili Darğın, “Bugün ay yıldızlı bayrağın altında özgürce yaşıyor ve yarınlara umutla bakıyorsak, aziz şehitlere ve kahraman gazilere borçluyuz. Bu şuur ve anlayışla en büyük gücümüz olan kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, birbirimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardında belediyenin açmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kursuna katılan öğrenciler tarafından şiirler okundu. YKS kursunun edebiyat öğretmenlerinden Ercan İstemkar’ın günün anlam ve önemini anlattığı konferansa geçildi. Yapılan konuşmaların ardında Başkan Vekili Darğın, konuşmacı olarak katılan İstemkar’a etkinliğe sağladığı katkılardan dolayı plaket verirken, anma etkinliği belediyenin müzik korosunun verdiği konserle son buldu.

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