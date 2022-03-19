Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda bakımları titizlikle yapılan kediler, düzenlenecek olan kedi güzellik yarışmasında podyuma çıkarak hünerlerini sergileyecek.
Kentin tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde Van Ticaret ve Sanayi Odası TSO işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15 ile 29 Mart tarihleri arasında ‘Van Shopping Fest’ alışveriş günleri düzenlenecek. Van Shopping Fest etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi, ödüllü Van Kedisi güzellik yarışması düzenliyor. Farklı göz renkleri, pamuk gibi bembeyaz tüyleri ve sevecenlikleri ile insanları kendine hayran bırakan Van kedileri, 20 Mart'ta yapılacak olan kedi güzellik yarışmasına hazırlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.