Van’da hırsızlık operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çalınan malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde meydana gelen iş yerinden kurumdan hırsızlık konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda; 2 adet tablet, 1 adet cep telefonu, 1 adet saat, 1 adet powerbank, 1 adet kamera kayıt cihazı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlem başlatılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.