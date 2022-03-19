Başkan Çalımlı güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çalımlı güven tazeledi

İHA

Başkan Çalımlı güven tazeledi

Yolİş Sendikası Van 1 No’lu Şubesinin 12. Olağan Genel Kurulunda 113 oyun 61’ini alan mevcut Başkan M. Salih Çalımlı güven tazeledi.
Elite World Van Hotelde gerçekleştirilen Yolİş Sendikası Van 1 No’lu Şubesinin 12. Olağan Genel Kuruluna, Türkİş Genel Mali Sekreteri ve aynı zamanda Türkiye Yolİş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve genel merkez yöneticileri, STK temsilcileri ve üyeler katıldı. Divan oluşumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kurulda konuşan Türkiye Yolİş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle Skala ile ilgili çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Ağar, her zaman işçinin, emekçinin yanında olduklarını söyledi.
Yapılan konuşmanın ardından 113 delegenin oy kullandığı kurulda mevcut Başkan Salih Çalımlı 61 oy alırken, başkan adayı Ayhan Aytürk ise 52 oy aldı.
Kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan Başkan Çalımlı, “Bugün genel kurulu yaşadık. Bizim muhalefetimiz de arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Aynı çatı altında, aynı teşkilatta çalışıyoruz. Bizim onları dışlamamız, yok saymamız asla olmaz. Yaklaşık 20 yıldır bu görevi profesyonel olarak yapmaktayım. Arkadaşlarımıza ve temsil ettiğimiz insanlara hak ve menfaatlerinin savunulması noktasında yardımcı olamaya çalışıyoruz. Bugünkü seçimde işçi, emekçi kazanmış oldu. Ben seçimin tüm üyelerimize, temsil edeceğim tüm üyelere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eskisinden daha fazla iş yükümüz arttı ama elbirliğiyle bu sorunların üstesinden geleceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Van Shopping Fest futbol turnuvası başladı
Van’da hırsızlık operasyonu
YEREL HABERLER Van’da hırsızlık operasyonu
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü
Van’da çatı yangını
YEREL HABERLER Van’da çatı yangını
Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Van kedileri podyuma çıkmaya hazırlanıyor
Van Shopping Fest etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Van Shopping Fest etkinlikleri sürüyor
Kaymakam Savar'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Savar'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın’dan şehit ...
Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
YEREL HABERLER Erciş'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ...
Bahçesaray’da ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ programı
YEREL HABERLER Bahçesaray’da ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri ...
Van’da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van’da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Tuşba Belediyesinden ‘Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘Şehitleri Anma ve Çanakkale ...
Van polisi çaldı kursiyerler seslendirdi
YEREL HABERLER Van polisi çaldı kursiyerler seslendirdi
Van’da ‘Kızılay Okulumda’ projesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Van’da ‘Kızılay Okulumda’ projesinin protokolü ...
Van Valiliği’nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki
YEREL HABERLER Van Valiliği’nden şehit ve gazi ailelerine hediye ...
Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor
YEREL HABERLER Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor
Van polisinden öğrencilere internet kullanımı eğitimi
YEREL HABERLER Van polisinden öğrencilere internet kullanımı eğitimi
Yazar Hakan Pütün'den "Canınız Cennete" şiir ve türkü programı
YEREL HABERLER Yazar Hakan Pütün'den "Canınız Cennete" şiir ve türkü ...
Polisi şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 107 yıl hapis
YEREL HABERLER Polisi şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış ...
Çatak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
YEREL HABERLER Çatak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ...
Özalp’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
YEREL HABERLER Özalp’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ...
Polisi şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 107 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Polisi şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış ...
Urartu Göz 18. yılını coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Urartu Göz 18. yılını coşkuyla kutladı
Başkale’de ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ programı
YEREL HABERLER Başkale’de ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.