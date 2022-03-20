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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

Van’da kar yağışı ve tipi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 7/24 çalışıyor. Kent merkezinde gece boyu küremetuzlama çalışması yapılırken, kırsalda ise hasta kurtarma, yola düşen çığların temizlenmesi ve kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüldü.
Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 300 iş makinası ve 700 personel ile 6 bin kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat karla mücadele ediliyor. Olası mağduriyetlerin önüne geçmek için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan ekipler, bir yandan karla mücadele ederken, bir yandan da hasta kurtarma ve kapalı yolların açılması için var gücüyle çalışıyor. Kentte mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı yoğun kar yağışı ve tipiye neden oldu. Kar yağışı ile birlikte çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Özalp, Çaldıran, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde hasta kurtarmaya giderken yolda mahsur kalan 112 ekiplerinin yardımına koştu.

“Başkale’de çığ düşen mahalle yolu ulaşıma açıldı”
Ayrıca Başkale ilçesi Sualtı Mahalle yolunda 4 farklı noktaya düşen çığların temizlenmesi için yapılan çalışmalar tamamlanarak, mahalle yolu tekrar ulaşıma açıldı. İş makinalarının boyunu aşan karda yapılan zorlu çalışma 4 gün sürdü. Kentte kar yağışı devam ederken, 13 ilçede ekipler karla mücadelesini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 137 mahalle ve bu mahallelere bağlı 181 mezra yolunun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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