Van'da kar yağışında nevruz kutlaması

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle nevruz, kar yağışı altında kutlandı.
Valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirildi, üst aramaları yapıldı. Kar yağışı altındaki nevruz kutlamasına HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel ve Muazzez Orhan ile binlerce kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan nevruz ateşi etrafında, HDP'li yöneticilerle birlikte halay çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2022-03-20 14:14:41
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.