Van'da kar yağışında nevruz kutlaması

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle nevruz, kar yağışı altında kutlandı.

Valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirildi, üst aramaları yapıldı. Kar yağışı altındaki nevruz kutlamasına HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel ve Muazzez Orhan ile binlerce kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan nevruz ateşi etrafında, HDP'li yöneticilerle birlikte halay çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-03-20 14:14:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.