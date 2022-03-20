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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Uslu acente sahipleri ile bir araya geldi

İHA

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, 'KültürTurizmSanatMedya' buluşmaları kapsamında kentteki acente sahipleriyle bir araya geldi.

Müdür Uslu acente sahipleri ile bir araya geldi

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, ‘KültürTurizmSanatMedya’ buluşmaları kapsamında kentteki acente sahipleriyle bir araya geldi.
Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, kentte başlattığı ‘KültürTurizmSanatMedya’ buluşmalarının beşincisinde acente yetkilileri ile bir araya geldi. DAKA’da düzenlene toplantıya TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve TÜRSAB’a bağlı turizm seyahat acenta sahipleri katıldı. İlin turizm sorunları, turizm seyahat acentelerinin öneri ve şikayetleri, acentelerin iş ve işlemleri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunulan toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, seyahat acenteleri temsilcilerinin Van turizm destinasyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları, kış ve yaz turizmi için yeni tur paketlerinin oluşturulması gerektiğini ifade ederek, Van’a gelen turist sayısının arttırılması için yeni kültür rotalarının oluşturulması gibi konular ele alınmasının artık elzem olduğunu söyledi. Ayrıca bölgeye gelecek turist ile şehrin turizm gelirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve yöre halkının elde ettiği turizm gelirinin artırılması için yeni destinayson noktalarının oluşturulması gerektiğini belirten Uslu, “Bölge turizminin lokomotifi Van'da, sadece Van turizmi için değil, bölge turizmi için de çok başarılı bir örnek haline getirmek istiyoruz. Bu başarıda hepinizin canla başla çalışması gerekmektedir. Bu çalışmalarda kesinlikle alın teri, kent aşkı, millet aşkı, turizm aşkı olmalıdır. Van’ın daha iyi tanıtılması ve kendi bölgede turizm de öncü olması için kentin sahip olmuş olduğu tüm zenginliklerinin tanıtılması ve yaşatılması için mutlaka bir turizm danışma kurulunun kurulması ve fon sisteminin oluşturulması gerekir. Bu sayede kendi zenginliklerimizin dünya çapında tanıtılmasına olanak sağlayacağız” dedi.
Kentin sahip olduğu zengin çeşitliliğin belli bir disiplin içinde mevsimlere göre gruplandırılarak festival ve etkinliklerle halka sunulması ve ziyaretçi sayısının arttırılması gerektiğinin altını çizen Uslu, “Bu yıl tüm paydaşlarla beraber Akdamar Adası ve Anıt Müzesinde mutlaka bir badem festivali yapılması gerekir. Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak çalışmalara başlayacağız. Bunun yanında kent için yapılacak kültür ve turizm alanındaki tüm çalışmalarda Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak çalışmalara öncülük etmek için hazırız. Kenti, kesinlikle turizmde hak ettiği noktaya getirmek için durmadan çalışacağız. Van, sadece kendisine değil, bölgesine yetecek kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğu bilinci ile hareket edecektir” ifadelerini kullandı.
Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başkanlığında il ve ilçe emniyet müdürlükleri, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TÜRSAB ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği personellerinden oluşan denetim komisyonunun kaçak tur ve kaçak rehber düzenleyenleri sürekli denetlediklerini de sözlerine ekleyen Uslu, bu sayede kaliteli bir turizm için çalıştıklarını ifade etti.
TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe’nin konuşması ile süren toplantı, acente sahiplerinin görüşlerini bildirmeleri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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