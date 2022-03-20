Gevaş'ta kar tatili

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Van'ın Gevaş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri) 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

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