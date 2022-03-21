Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Van’ın Bahçesaray ile Bitlis’in Hizan ilçeleri arasında 4 metreyi bulan karda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. VanBahçesaray karayolu olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılınca, ilçenin tek ulaşım ağı olan BahçesarayHizan karayolunda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yer yer 4 metreyi geçen kar kalınlığına rağmen ekipler yolu açık tutmak için mücadelelerini sürdürürken, yolda kalan araçları ise kurtarmayı sürdürüyor.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplere destek olan Sabırlı, “Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinden görmek için buraya geldik. Bu direk dikkatimi çekti. Bu direğin uzunluğu 4 metredir. Ancak hepsi kar altında kalmış. Devasa kar kütleleri var. Her taraf bembeyaz. Bahçesaray görülmeye değer bir yer. Her ne kadar karla anılsak da burada sıcak bir atmosferde sıcak yürekli insanlarımızla alanlardayız ve durmak yok yola devam” dedi.

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