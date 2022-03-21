Vali Bilmez’den Nevruz Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Nevruz Bayramı (Bahar Bayramı) nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “21 Mart'ta kutladığımız, kış mevsiminin sona erip baharın başlangıcını müjdeleyen ve aynı zamanda bolluğun ve bereketin sembolü olan Nevruz (Bahar) Bayramı, toplumumuzda gelenek halini alan önemli günlerimizdendir. Türk dünyasında ve ülkemizde yıllardan beri bayram olarak kutlanan Nevruz, zengin kültürümüzün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği, karşılıklı sevgi ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Bir kültür mozaiği olan coğrafyamızdaki farklılıklarımız ve kültürel çeşitliliğimiz, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışmayı kuvvetlendiren zenginliklerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Vanlı hemşehrilerimin, coğrafyamızdaki ve Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum” dedi.

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