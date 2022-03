İranlılar Nevruz tatilini Van’da geçiriyor Nevruz, Van esnafının yüzünü güldürdü Oteller ve caddeler İranlılarla doldu

Nevruz'u kutlamak için Van’a gelen İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürdü.

İranlıların gelişi ile birlikte otellerde doluluk oranı yüzde 90’lara kadar çıkarken, iki yıldır sıkıntı yaşayan esnaf ise rahat bir nefes aldı. Gündüz alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde eğlenerek Nevruz tatilinin keyfini çıkardı.

İranlı turistlerin 13 günlük Nevruz tatilini değerlendirmek için Van’a geldiklerini belirten Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, “İranlı misafirlerimizi burada 15 günlük süreyle ağırlamaya başladık. Onlar için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Umarım 15 günlük sürede onları en iyi şekilde ağırlayıp yolcu edeceğiz” dedi.



"Esnafa can suyu oldu"

Otellerde doluluk oranının yüzde 90’lara kadar çıktığını vurgulayan Aksoy, “Sadece İranlı turistler değil, bu aralar yoğun bir kültürel turlarımız var. Bunlar da Van esnafını bir nebze olsa rahatlattı. Çünkü bundan önceki dönemlere baktığımız zaman Ocak ve Şubat ayında ciddi anlamda büyük bir sıkıntı yaşadık. Zaten büyük bir pandemiden çıktık, bu pandemi ile birlikte insanlar gerçekten ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşadılar. Nevruz’un 15 günlük bu kısmında da insanlar hem ekonomik anlamda rahatladı hem de bu esnafa can suyu oldu. Ben bu anlamda Van Valiliği ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarına Shopping Fest kapsamında yaptıkları ortak çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Van’ın yine çekim merkezi olarak yerli ve yabancı turistleri kazanacağına inanıyorum"

19 Mart2 Nisan tarihleri arasında otelin maksimum doluluğa ulaştığını ifade eden Doubletree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Mustafa Bülent Polater ise “Güzel bir Nevruz dönemi geçiriyoruz. Zaten 2019 yılında Van’ın turist sayıları çok iyi. İnşallah en kısa zamanda Van’ın yine çekim merkezi olarak yerli ve yabancı turistleri kazanacağına inanıyorum. Şehre çıktığımızda bir hareketlilik var, caddelerimiz dolu. Misafirlerimiz alışverişini yapıyor. İnşallah böyle geçer” diye konuştu.

Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı ve Ayanıs Tur Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir de, Van’ın pandemiden dolayı iki yıl Nevruz yaşamadığını hatırlatarak, dolayısıyla İran pazarından faydalanamadıklarını söyledi. Bu yılın iyi bir İran pazarıyla devam ettiğini belirten Tunçdemir, “Şu anda Van’daki otellerimiz doldu. Bizler de bunu bekliyorduk. Tabii bu süreçte sadece Van değil Antalya ve İstanbul’a giden ciddi şekilde bir İran pazarı var. Antalya uçakları ek seferler koyarak ciddi bir sayıya ulaştı. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

İran turizminin bölgeye katkısının herkes tarafından bilindiğinin altını çizen Tunçdemir, “Biz bu pazarı daha nasıl arttıralım, bu pastadan nasıl daha fazla pay alalım, onun çabası içerisindeyiz. İnşallah bu böyle devam eder” şeklinde konuştu.

Van’a hem alışveriş hem de eğlenmek amacıyla geldiklerini belirten İranlı turistler de Van’ı çok sevdiklerini söylediler.

