Erciş’te fidan dikimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş’te fidan dikimi

İHA

Erciş’te fidan dikimi

Van’ın Erciş ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.
Alkanat Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fidan dikimine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti İlçe Başkanı İzzet Albayrak, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu ve bazı kurum amirleri katıldı. Program kapsamında Alparslan Türkeş İlk ve Ortaokulundaki öğrencilerle de hoş sohbetler eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra Erciş Kaymakamlık binası önünde vatandaşlara fidan dağıttı
Burada konuşma yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde arkadaşlarla birlikte Erciş'imizi daha yeşil yapmak için fidanlarımızı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz yeşil Erciş'in bize bırakılan mirasını gelecek kuşaklara taşıyabilmek. Bu yıl ‘Geleceğe Nefes’ programı kapsamında Erciş'imizi ve Van'ımızı en fazla ağaç dikilen, yeşilin en fazla yaşandığı memleket yapmak istiyoruz. Bu programda emeği geçen başta Orman İşletmeleri Müdürlüğü çalışanlarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Van’da ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ ...
Van’da ev yangını
YEREL HABERLER Van’da ev yangını
İranlılar Nevruz tatilini Van’da geçiriyor Nevruz, Van esnafının yüzünü güldürdü Oteller ve caddeler İranlılarla doldu
YEREL HABERLER İranlılar Nevruz tatilini Van’da geçiriyor Nevruz, ...
Vali Bilmez’den Nevruz Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Nevruz Bayramı mesajı
Van'da şehir içi ulaşıma zam
YEREL HABERLER Van'da şehir içi ulaşıma zam
Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
YEREL HABERLER Bahçesaray-Hizan karayolunda ulaşım güçlükle ...
Van'da 31 haftadır eylem yapan anne: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler
YEREL HABERLER Van'da 31 haftadır eylem yapan anne: Kızımın elinden ...
Van'da 128 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 128 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
BAL maçı için kar seferberliği
YEREL HABERLER BAL maçı için kar seferberliği
Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı
Van'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama
Van’da gümrük kaçakçılığı
YEREL HABERLER Van’da gümrük kaçakçılığı
Van’da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu
Van’da 7 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 7 organizatör tutuklandı
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van’da 18 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 18 kişi tutuklandı
Van'a gelen İranlılar, Nevruz'u eğlenerek kutladı
YEREL HABERLER Van'a gelen İranlılar, Nevruz'u eğlenerek kutladı
Gevaş'ta kar tatili
YEREL HABERLER Gevaş'ta kar tatili
Van’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
YEREL HABERLER Van’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Müdür Uslu acente sahipleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Uslu acente sahipleri ile bir araya geldi
Van’da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü
YEREL HABERLER Van’da seyir halindeyken alev alan otomobil küle ...
Van'da kar yağışında nevruz kutlaması
YEREL HABERLER Van'da kar yağışında nevruz kutlaması
Tuşba Belediyesi’nden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden karla mücadele çalışması
Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.