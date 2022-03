Down sendromlu çocuklar vali konağında ağırlandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizesinde down sendromlu çocuklar ve aileleri, vali konağında Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez tarafından ağırladı. Meral Bilmez, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ile ilgili olarak down sendromunun bir hastalık değil, +1 fazlalık, genetik bir farklılık olduğunu ve bunun bir engel veya eksiklik olmadığını, her birinin çok özel çocuklar olduklarını belirtti. Meral Bilmez, “Down sendromu olan çocuklar ile gerçekleştirdiği sohbet esnasında çocukların hayallerini anlatırken gözlerinde oluşan ışıltı ve sevinç görülmeye değerdi” dedi.

Meral Bilmez, aileler ve çocuklar ile sohbet ederek onların eğitimde yaşadıkları sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduktan sonra toplu fotoğraf çekti.

Down sendromlu çocuklar ve ailelerinin ziyaretine Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve Sosyolog Evrim Alkan da eşlik etti.

