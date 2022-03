Tuşbalı miniklerden yaşlılara anlamlı ziyaret

Van’ın Tuşba Belediyesinin 46 yaş grubuna yönelik açtığı kreşe devam eden öğrenciler, ‘Yaşlılar Haftası’ nedeniyle yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ellerini öpüp, çiçek ve çeşitli hediyeler verdiler.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde açılan kreşe devam eden öğrencilerin, milli ve manevi değerleri yaşayarak öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yaşlılar Haftası dolayısıyla öğretmenlerinin nezaretinde ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ellerinde öpen minikler, onların hayır dualarını aldılar.

Sosyal belediyecilik gereği her zaman yaşlı, hasta ve engellilerin yanında olan Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları ile ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten kurs öğretmenleri, “Öğrencilerimiz ile yaptığımız bu ziyaretlerle onlara büyüklerimize karşı göstermemiz gereken saygıyı anlatarak aradaki gönül bağını daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmeliyiz. Ziyaret ettiğimiz her büyümüze Belediye Başkanımız Salih Akman’ın selamlarını iletip, bu önemli günlerini tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz” dediler.

Öğrencileri karşılarında gördüklerinde duygulanan yaşlılar ise bu özel günlerinde kendilerini unutmayan Başkan Akman ve minik öğrencilere teşekkür ettiler.

