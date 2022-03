İller Arası Basketbol Turnuvası Van’da başladı

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı ‘İller Arası Basketbol Turnuvası’nın bölge müsabakaları Van'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 34.’sü düzenlenen ‘İller Arası Basketbol Turnuvası’nın bölge müsabakaları Van’da start aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin spor kompleksinde başlayan bölge müsabakalarına Bingöl, Muş, Iğdır, Şırnak ve Ağrı illerinden toplam 120 öğrenci katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarda kalan gençlere yönelik sportif aktiviteler düzenlemek ve sporu tabana yaymak adına pek çok etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi. Van’da her geçen gün düzenlenen organizasyon sayılarının arttığını belirten İnanç, "Bugün buradaki organizasyonumuzun da bizler için önemi büyüktür. Yurtlarımızda barınan gençlerimizin aynı zamanda sporla iç içe olmaları bizleri mutlu ediyor. Her gencimizin, her bir vatandaşımızın en az bir spor branşıyla uğraşması için tüm ekibimizle gayret gösteriyoruz. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz arasında çeşitli branşlarda turnuvalar gerçekleştiriliyor. Bizler de Van olarak basketbol bölge turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliğimizi sadece maçları oynatarak değil, aynı zamanda kentimizi ve kültürümüzü de görmeleri için gençlerimize gezi programı da hazırladık. İnşallah maçlardan fırsat buldukça gezi etkinliğimizi de gerçekleştireceğiz. Seyir zevki yüksek maçlar sporseverleri bekliyor. İlimize gelen tüm takım, sporcu ve hocaları başta olmak üzere, hakem ve diğer görevli arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

5 gün sürecek olan basketbol müsabakaları, Van ve Bingöl takımları arasında oynanan maçla start aldı. Van’da oynanacak müsabakalar sonunda derece elde eden takımların Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.