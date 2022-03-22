Çaldıran Belediyesinden karla mücadele çalışması

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Van’ın Çaldıran Belediyesi karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, geçtiğimiz günlerde ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok mahalle yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, “Karla mücadele ekiplerimiz bir yandan ulaşıma kapanan yolları açarken öte taraftan yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Karla mücadele ekiplerimize başarılar diliyoruz” dedi.

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