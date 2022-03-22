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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ "22 Mart Dünya Su Günü"nü öğrencilerle kutladı

İHA

VASKİ "22 Mart Dünya Su Günü"nü öğrencilerle kutladı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘22 Mart Dünya Su Günü’nü kentteki ilkokul öğrencileriyle kutladı. Hayatın en önemli kaynağı olan suyun verimli kullanılmasına ve azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla ‘22 Mart Dünya Su Günü’nde VASKİ yetkilileri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Bu kapsamda VASKİ Genel Müdür yardımcıları Emre Eşme ve Kemal Balkış ile daire başkanları; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek, çocuklara suyun önemi, bilinçli su tüketimi, su tasarrufu ve çevre bilinci konusunda bilgiler verdi.
Daha sonra VASKİ yetkilileri, günün anlam önemine binaen öğrencilere su matarası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
Öğrencileri ise çizdikleri su damlasını VAKSİ yetkililerine hediye etti.
Etkinlik, okullardaki öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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