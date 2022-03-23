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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Diyabet’ konulu seminer

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik 'Tip1 Diyabet' konulu seminer düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Diyabet’ konulu seminer

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik ‘Tip1 Diyabet’ konulu seminer düzenlendi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirilen seminere Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde görev yapan öğretmenler ve diyabet hastalığı olan çocukların aileleri katıldı.
Hacıbekir Mahallesi’ndeki kültür merkezinde gerçekleştirilen eğitim semineri yoğun katılımla gerçekleşti. Seminerde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, diyabet hastalığı ile ilgili verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Program kapsamında 13 ilçede eğitim seminerleri verileceğini ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, “Çocuklarımızı daha iyi şartlarda yetiştirmek ve çocuklarımızın güzel bir eğitim almalarını sağlamak için her birimizin daha bilinçli, daha sağlıklı davranması gerekiyor. Aileler ile öğretmenler daha çok iletişim içinde olup, çocuğun ruhsal ve bedensel sağlığı için daha çok duyarlı olmalıdırlar. İnsanların önleyici sağlık için harcadığı her 1 dolar, sağlık masraflarına 9 dolar tasarruf olarak yansır. Biz çocuklarımızın zamanında takibini yapabilirsek, duyarlı davranabilirsek toplumsal alanda da birçok sorunumuzun önüne geçmiş oluruz” dedi.
Van’da son 3 yılda 18 yaş altı 14 bin Tip1 diyabet hastası tespit edildiğini aktaran Vali Mehmet Emin Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediğimiz protokolle mart ve nisan aylarında 3 merkez ilçemizden bin 729 öğretmenimize bilinçlendirme eğitimleri vermeyi planladık. Daha sonra da tüm ilçelerimizden 675 okuldan bin 878 öğretmenimize eğitim verilecek. Çocuklarımızın parmaklarının delinmemesi için bizlerinde hayırseverlerle bir projesi var. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla da maddi durumu kötü olan ailelerimize de bir yardım olacak. Bu projede emeği olan her kurum ve personellerimizi tebrik ediyorum. Bu aynı zamanda bizim bir millet olduğumuzu kanıtlayan bir projedir. Bu bölgenin toplumsal yapısında maalesef ciddi zedelenmeler oldu. Toplumun birbirine güveni zedelenmiş ve 30 yıldır hâkim olan şiddet ve terör olayları buranın dokusuna da zarar vermiş. Bu proje sadece bir sağlık projesi değildir. Öğretmen arkadaşlarımızın çocuklar özelinde aileleriyle de sağlıklı iletişim kanallarını tekrar açması içinde faydalı olacaktır. Ayrıca sosyal bir projedir. Tekrar emek veren, emeği geçecek olan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim; çocuklarımızı ve bizleri tüm hastalıklardan korusun.”
İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in de birer konuşma yaptığı seminer, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Boyraz’ın ‘Çocuklarda Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı’ konusunda yaptığı sunumla devam etti.
Program kapsamında, Diyetisyen Zeynep Karakuş ‘Okulda Sağlıklı Beslenme ve Diyabetle Yaşam’, Uzman Psikolog Esra Öcal’ın ‘Okulda Diyabet Bakımı ve Ruhsal Destek’, diyabetli çocuğu olan anne Nurten Şeker ise ‘Diyabetli Çocukla Yaşam’ konularında birer sunum yaptı.

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