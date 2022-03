Van Cumhuriyet Başsavcılığından ‘Can Güder’ açıklaması

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümlü Can Güder’in ölümüyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basınyayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlara ilişkin olarak basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda ‘Devletin Birliğini ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozmaya Teşebbüs ve Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme’ suçundan toplam 22 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasını infaz etmekte olan Can Güder’in 22 Mart 2022 günü saat 09.48’de rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine görevli personel ve sağlık görevlilerimiz ile adı geçen hükümlüye müdahalede bulunmuşlar ve derhal ambulans çağrılmıştır. Ambulansın kuruma ulaşmasından sonra adı geçen hükümlünün semt polikliniğine derhal sevk edildiği, semt polikliniğinde yapılan yaklaşık 50 dakika süren tıbbi müdahaleye rağmen hükümlü Can Güder’in saat 10.53’te vefat ettiği tespit edilmiştir. Vefat eden hükümlünün detaylı klasik otopsi işleminin yapıldığı, detaylı klasik otopsi işlemine göre kalp damarında tıkanıklığın tespit edildiği ve otopsi bulgularına göre ölümün kalp krizinden kaynaklandığı değerlendirilmekte olup, detaylı soruşturma yürütülmektedir. Vefat eden hükümlünün ailesinin talebi olmadığı halde, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından cenazenin Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için cenaze nakil aracı tahsis edilmiş ve cenaze bu şekilde nakledilmiştir” denildi.

