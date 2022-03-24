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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ‘Kulüpler Arası Halkoyunları Yarışması’ sona erdi

İHA

Van’da ‘Kulüpler Arası Halkoyunları Yarışması’ sona erdi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ‘Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması’ sona erdi.
Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 11 kulübün geleneksel düzenlemeli (stilize) ve düzenlemesiz dalda sergiledikleri performansları salondakiler tarafından ilgiyle izlenirken, halk oyunları ekipleri bölge yarışmalarına, oradan da Türkiye şampiyonasına gidebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.
Minikler geleneksel düzenlemeli stilize dalda Şehrivan Gençlik ve Spor Kulübü, yıldızlar geleneksel düzenlemeli stilize dalda Van Ahtamara Spor Kulübü, gençler geleneksel düzenlemeli stilize dalda İpekyolu Kültür Sanat Spor Kulübü ve büyükler geleneksel düzenlemeli stilize dalda ise Urartu Sanat Spor Kulübü birinci oldu.
Minikler geleneksel düzenlemesiz dalda Bal Ligi İpekyolu Hentbol Spor Kulübü, yıldızlar geleneksel düzenlemesiz kategorisinde Lütfiye Binnaz Saçlı İlköğretim Okulu Spor Kulübü, gençler geleneksel düzenlemesiz kategorisinde Van Ahtamara Spor Kulübü ve büyükler geleneksel düzenlemesiz kategorisinde ise Şehrivan Spor Kulübü birincilik kupasının sahibi oldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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