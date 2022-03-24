Van Ekonomi Konseyi: “Yeşil alanlara ihtiyaç var”

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) ev sahipliği ve başkanlığında yapılan Van Ekonomi Konseyi’nin aylık toplantısında, eski emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu arazinin kentte en çok ihtiyaç duyulan yeşil alan olarak değerlendirilmesi kararı çıktı.

Van TSO Miyazaki Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya kurul üyesi Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Van Ticaret Borsası, Van Organize Sanayi Bölgesi, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Tuşba Ziraat Odası, Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Van İl Koordinasyon Kurulu, Van İş Geliştirme Merkezi, Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Van Dinamik Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Van Girişimci İş İnsanları Derneği, Van Sanayici ve İş Adamları Derneği, Van Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği, Van Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Van Perakendeciler Federasyonu, Van Gölü Havzası Turizm Derneği ile Van Otelciler ve Turizm Derneği yetkilileri katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü eski binasının bulunduğu arazisinde ibadethane yapılması konusu görüşüldü. Arazinin cami olarak kullanılmasının sosyal medyada ve Van kamuoyunda çokça tartışılması sonrası Ekonomi Konseyi üyeleri alanın yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantı sonrası konsey üyelerinin imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında, arazinin imar planındaki durumuna değinildi. Parselin 5 bin 818 metrekare büyüklüğünde olduğu ve alanın daha önce yeşil alan olarak ilan edildiğini, 2019 yılında onaylanan imar planıyla yeniden resmi kurum alanı olarak tahsis edildiği belirtildi.



"Alan, kentte en çok ihtiyaç duyulan 'yeşil alan' olarak değerlendirilmeli"

Açıklamada, “Kentin en önemli güzergahlarından bir tanesi olan ve İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan parselde cami, misafirhane veya farklı bir kurum yapılaşmasının hayata geçirilmesini doğru bulmuyoruz. Konu parselin yakınlarında Boyalar Camii, Eski Hayretiye Camii, Hacı Sabah Şavur Camii, Akyıl Camii bulunması, ayrıca karayolu geçiş noktası olan bu parselin ibadethane olarak ya da herhangi bir yapı alanı olarak kullanılmasından ziyade kentimiz için en çok ihtiyaç duyulan yeşil alan olarak değerlendirilmesinin daha uygun ve yararlı olacağına inanıyoruz” denildi.



“Geleceğimiz için yeşil alan olmalı”

Kentteki yeşil alan yetersizliğine de değinilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye genelinde yeşil alan oranının en düşük olduğu illerden biri olan kentimiz ne yazık ki nefes alamaz durumdadır. Bu nedenle parselin yeşil alan olarak kullanılması büyük öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği ve en önemlisi bölgede bu büyüklükte bir parsel üzerine kurulmuş bir yeşil alan veya park olmaması nedeniyle parselin yeşil alan olarak değerlendirilmesini talep etmekteyiz. Alınacak yeşil alan kararı ile bölgedeki yeşil alan eksikliğinin kısmen giderileceğini düşünmekte ve yetkililerin bu nevide karar almalarını talep etmekteyiz. Bu talep sadece bizim değil, tüm Van halkının talebidir ve çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Geleceğimiz için yeşil alanlara, parklara ve nefes alacak alanlara ihtiyacımız olduğunu ifade eder, saygılarımızı sunarız.”

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