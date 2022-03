Vanlı anne: “Teslim olan her evlat bizi umutlandırıyor” Vanlı annelerin evlat eylemi kararlılıkla devam ediyor

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerden Nazlı Sancar, şu ana kadar Türkiye geneli 35 ailenin evladına kavuştuğunu belirterek, “Teslim olan her evlat bizi umutlandırıyor” dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2021 yılından bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.



“11 yıldır kızım Şeyma’nın acısıyla yaşıyorum”

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, anneler olarak 3 yıldır feryat ettiklerini ve HDP milletvekillerinin kendilerine herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti. HDP’li vekillerin suçlarını kabul etmesini isteyen Sancar, “HDP ve PKK’dan bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. 11 yıldır kızım Şeyma’nın acısıyla yaşıyorum. Kızım kokusunu özledim ve ona sarılmak istiyorum. Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle zafer bizim olacak” dedi.



“Evlatlarımız o hainlere kalmasın”

PKK tarafından kaçırılan kızına çağrıda bulunan Sancar, “Kızım beni görüyor ve duyuyorsan ne gel devlet güçlerimize teslim ol. Onları dinleme, hayatını kaldığı yerden devam et. Eğer sen kızımsan gelirsin. O katillere ve hainlere inanıp, güvenmeyeceksin. Şu ana kadar 35 anne evladına kavuştu. Teslim olan her evlat bizi umutlandırıyor. Gelen her evlat için bizim çocuğumuz gelmiş gibi seviniyoruz. Yeter ki evlatlarımız o hainlere kalmasınlar” diye konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Gevaşlı Yunus'un annesi Güleser Alkan ise 8 yıldır kaçırılan evladına kavuşmak istediğini söyledi. Hasta olduğunu ve yıllardır gözlerinin yolda oğlunu beklediğini ifade eden Alkan, ölmeden evladını görmek istediğini kaydetti.

