Van'da fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Van kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Uysal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gevaş Ayakkabı Fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı minibüs, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Bitlis´ten Van´a gelmekte olan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 11 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Van´daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN
2022-03-24 21:01:11
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