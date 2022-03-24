Otomobille işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 15 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobille işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde GevaşTatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobille kundura fabrikası işçilerini taşıyan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu ve Gevaş itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza bölgesine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 6'sı ağır 15 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.