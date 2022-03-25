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İranlıların kurduğu ‘Grup Sema’ Van’da sahne aldı

İHA

Van Shopping Fest alışveriş günleri tüm coşkusuyla devam ederken, program kapsamında sahne alan İranlı grup birbirinden güzel Farsça ve Türkçe ezgiler hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İranlıların kurduğu ‘Grup Sema’ Van’da sahne aldı

Van Shopping Fest alışveriş günleri tüm coşkusuyla devam ederken, program kapsamında sahne alan İranlı grup birbirinden güzel Farsça ve Türkçe ezgiler hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Van Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde bu yıl 6.’sı düzenlenen Shopping Fest, dokuzuncu gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) ortak organizasyonunda İran’ın sevilen sanat topluluğu Grup Sema, Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanındaki etkinlik alanında seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle çoğunluğu İranlı olan sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.
Soğuk havaya rağmen programa ilgi gösteren İranlı turistler, seslendirilen ezgilere eşlik edip doyasıya eğlendi. Grup Sema’nın dans ve halk oyunları gösterileri de katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.
Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerlerine katkı sağlanması ve kent ekonomisinin canlandırılması amacıyla düzenlenen Shopping Fest, 29 Mart Salı gününe kadar birebirinden güzel etkinliklerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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