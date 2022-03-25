Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu

VAN, (DHA)VAN'da, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaza, dün akşam kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesine bağlı Uysal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ayakkabı fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı minibüs, Bitlis´ten Van´a seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüsteki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Van'daki hastanelere kaldırdı. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 12'si, bugün taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van
2022-03-25 11:14:33
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