Özalp ilçesinde ses yarışması finali

Van'ın Özalp ilçesinde bu sene birincisi düzenlenen ‘Özalp Ses Yarışması’nın finali yapıldı.

Özalp Kaymakamlığı ve belediyesinin düzenlediği yarışmanın finali Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. Burada konuşan Kaymakam Muhammed Emin Nasır, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirterek, “Öğrencilerimizin hepsinin de sesleri çok güzel. Bu bir yarışma ve sadece bir kişi birinci olabilecek. Gönlümüzde öğrencilerimizin hepsi ayrı ayrı birinci olmuştur. Bu anlamlı ve güzel çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Jüri üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Doç. Dr. Metin Barlık ise bu tür yarışmaların öğrenciler için çok faydalı olacağını söyleyerek, “Bu öğrenci potansiyeli içerisinde güzel seslerin çıkacağına inanıyorum. Kim bilir, gelecekte belki öyle güzel sesler çıkacak ki Türkiye'nin ve dünyanın dinleyeceği sesler olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.