Kaymakam Nasır başarılı öğrencileri ödüllendirdi

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Van’ın Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, il merkezinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kaymakam Nasır, Van’da düzenlenen akıl ve zeka oyunları yarışmasında beş dalda dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Nasır, onlara çeşitli hediyeler vererek başarılarından dolayı tebrik etti.

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