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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor

İHA

Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” kadınları bir araya getirmeye devam ediyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde düzenlenen mahalle buluşmaları Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi kadınlarının katılımıyla Şişli Öğretmenevinde yapıldı. Programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Esentepe Mahallesi Muhtarı Servet Güleşce ve kadınlar katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda, kadınlar birbirilerini de tanıma fırsatı buldular. Sohbet ve kaynaşma havasında geçen programda kadınlar canlı müzik eşliğinde halay çekip ikramlardan tattılar.
Programı belli periyotlar halinde mahallelerde yaptıklarını belirten Selma Biçek, “Bu toplantıların çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yapılan toplantılarda hem birbirimizi tanıyoruz hem de sıkıntılarımızı ve mutluluklarımızı birbirimize aktarıyoruz. Bu toplantılarda bize destek olan Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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