Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı

Van’ın Edremit Belediyesine ait kitap kafede bilgisayar çalınması olayıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit Belediyesine ait kitap kafe isimli iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 1 adet klavye ve 1 adet mouse ele geçirilmiş olup ilgili kuruma teslim edilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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