Van merkezli terör operasyonunda 15 tutuklama

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN merkezli 2 ilde, 'kanuna muhalefet' ve 'terör örgütü PKK'ya üye olma' suçlarından haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına altına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesi ve terör faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürütüldü. Terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 'kanuna muhalefet etmek' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla haklarında arama kararı bulunanlara yönelik Van merkezli Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-03-25 17:06:29
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