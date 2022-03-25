Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi

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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla öğrenciler Vanspor Futbol Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri; Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri ile Vanspor Futbol Kulübü’nü ziyaret etti. Tesislerde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler, futbolcular ve antrenörlerle vakit geçirdi.

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