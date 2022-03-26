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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye geneli nüfus personeli eğitim programının açılışı Van’da yapılacak

İHA

Türkiye geneli nüfus personeli eğitim programının açılışı Van’da yapılacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil’in başkanlığında “Bölge İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Genel Durum Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve personeller katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü için 2022 yılını hizmet içi eğitim yılı ilan edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla eğitim yılını Van’dan başlatacaklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Erdil, “Program çerçevesinde 2022 eğitim vizyonu belirlenecek. Bugün 5 ilde eğitim çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Eğitim çalışmalarımız bugün itibariyle başlayacak ve yıl boyu devam edecektir. 5 ille başlayan eğitimler yılsonunda 81 ilde tamamlanmış olacaktır” dedi.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da dahil olmak üzere yaklaşık 90 milyon vatandaşa hizmet verildiğini söyleyen Erdil, “Geniş bir ürün yelpazesinde hizmet veriliyor. Bu kurum 11 bin çalışanıyla yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Coğrafyamızda yaşayan beşeri hafızasını takip eden bir kurumdur” diye konuştu.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise nüfus personelinin 2022 eğitimlerinin Van’dan başlatılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Günlük vatandaşla en fazla temas kuran kişiler nüfus birimlerinde çalışan arkadaşlarımızdır. Bölgemizde son 30 yıldır yaşanan güvenlik problemleri; bazı sorunlarımızı öteledi, bazı sosyal sorunlara da yol açtı. Bize gelen her bir vatandaşımıza devletin şefkatini, devletin onlar için var olduğunu, nüfus müdürlüklerinde dahi hissettirmemiz lazım. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz için, bu ülkenin huzuru için ve güvenliği için buna ihtiyacımız var” dedi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl de, nüfus teşkilatının geldiği noktaya değinerek, “Nüfus teşkilatının artık yıllar önceki gibi, 80 ve 80 öncesi gibi insanların hükümet konaklarına geldiklerinde loş ışıkların içerisinde hizmet anlayışının özellikle paravanlar arkasında olduğu dönemlerden şimdi vatandaş odaklı, elektronik sistemlerinin en üst seviyede kullanıldığı ve insanların yıllarca referans aldığı bankalar gibi denilen yerlerden çok daha öte hizmet veren bir anlayış olduğunu görmekten ve bunu paylaşmaktan mutlu olduğumuzu ve gurur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum. İçişleri Bakanlığı bütün alanlarda çok ciddi vizyonlar ortaya koydu. İçişleri Bakanlığı, ülkemizin bir güvenlik bakanlığı gözükse de aslında en büyük sivil bakanlığıdır. Bu sivil tarafının da önemli genel müdürlüklerinden biri de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüdür. Bizlerde özellikle Bakanımız Süleyman Soylu’nun bakanlığa başlamasıyla nüfus teşkilatı hem elektronik hem mekansal hem de vatandaşa hizmet anlamında çok ciddi bir yol kat etti” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplantı sunumlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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