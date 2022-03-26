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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel Van kedisi seçildi

İHA

En güzel Van kedisi seçildi

Van'da bu yıl 6'ncısı yapılan Shopping Fest'te 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi.
Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Shopping Fest Alışveriş Günleri renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikler çerçevesinde 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmaya 32 kedi katılırken, vatandaşlar da yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.
Kent Meydanı alanına kurulan podyumda yürütülen kedilere; boy, güzellik, göz, kulak, yanak, duruş, kuyruk gibi dallarda 9 jüri üyesi tarafından puan verildi. Toplanan puanlar sonucu Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedi birinci olurken, Mehmet Adar Bayır'a ait 'Maya' ikinci, Furkan Fatih Aygür'e ait 'Bulut' isimli kedi ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci gelen kediye tam, ikinci kediye yarım, üçüncü kediye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca iki kediye ise mansiyon ödülü ile madalya takdim edildi.

'Mia' kedilerin en güzeli seçildi
Kedisi 'Mia' 200 tam puanla yarışmanın birincisi gelen Ömer Yabaş, "Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışmada benim kedim birinci oldu. Yarışmayı kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.
Yarışmada kedisi 'Maya' ikinci gelen Mehmet Adar Bayır ise yarışmanın renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, “Kedim ikinci geldiği için çok mutluyum. Yarışmanın yapılması ve Van kedisinin ön plana çıkartılması hem memleketimiz hem ülkemiz adına çok iyi. Çünkü dünyada ünü yayılan Van kedisinin böyle yarışmalarla gündeme gelmesi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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