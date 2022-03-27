Van’da Dallas Coffee hizmete açıldı

Van’da genç girişimci Ömer Kaya, Burak Durak ve Onur Durak tarafından kurulan Dallas Coffee, görkemli bir açılışla hizmete başladı.

Barlar Sokağı’nda hizmete açılan kafenin açılış kurdelesini kesen Büyük Birlik Partisi (BBP) Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, gençlerin bir araya gelip, işsizliğin önüne geçmek amacıyla işyerleri açmasının takdire şayan olduğunu belirterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Üç kuzen bir araya gelerek böyle bir işletmeyi Van’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan iş yerinin ortaklarından Ömer Kaya, “Van’da oturup kahve kültürünün üçüncü nesil olarak gelişmesi adına böyle bir işletme açmak istedik. Daha çok üniversite öğrencilerinin gelip rahatça ders çalışabilecekleri, kahvelerini içebilecekleri bir mekan konsept ettik” dedi.

Pandemi ile birlikte ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreçte böyle işletmelerin açılmasının risk olduğunu belirten Kaya, “Özellikle pandemi ve zamların birlikte olduğu bu süreçte biz riski göz alarak böyle bir işletme açmaya karar verdik. Çok şükür başardığımızı düşünüyoruz. Gerek halkımızdan gerek devletimizin ileri gelenlerinden ve gerekse ailemizden çok büyük bir destek aldık ve burada bir aile ortamı oluşturduk. Gerek ailelerin gerekse öğrencilerin rahatça gelebilecekleri ve sohbet edebilecekleri bir alan oluştu” ifadelerini kullandı.

Kafenin ismini küçükken izlediği Red Kit çizgi filminden esinlenerek aldığını sözlerine ekleyen Kaya, “Eskiden Red Kit çizgi filmini çok severdim. Ayrıca Dallas, Teksas’a bağlı ve kovboyların yaşadığı yer. Ona göre konsept yaptım ve bir nebi hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Bunun yanında ‘Dallas’; ismini kalabalık yer anlamında alıyor. Umarım burası da hep kalabalık olur. Ben işletmenin Van’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılışa katılan vatandaşlar, böyle bir işletmeyi Van’a kazandırdıkları için genç girişimcilere teşekkür ettiler.

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