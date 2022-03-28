Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “2127 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 10, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.