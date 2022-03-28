Van’da değişik suçlardan aranan 26 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 26 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2127 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 45 yıl hapis cezası ile 63 bin TL adli para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 33 şahıs yakalanmış ve 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 60 adet kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 220 bin TL değerinde çeksenet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 6 adet tabanca, 15 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 3 adet bıçak, 2 adet döner bıçağı, 2 adet kılıç ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir” denildi.

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