Prof. Dr. Adnan Tönel: “Vanlı gençler sosyal ve kültürel alanlara çok ilgililer”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Adnan Tönel: “Vanlı gençler sosyal ve kültürel alanlara çok ilgililer”

İHA

Prof. Dr. Adnan Tönel: “Vanlı gençler sosyal ve kültürel alanlara çok ilgililer”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel, Vanlı gençlerin sosyal ve kültürel alanlara çok ilgili olduğunu belirterek, “Van’da öncelikle kendi imkanlarıyla tiyatro yapmakta olan gençlerin beklentilerinin karşılanması gerekir” dedi.
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle online olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve DAKA tarafından gerçekleştirilen iki konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Adnan Tönel, sahne sanatları alanında önemli konulara değindi. Sözlerine Dünya Tiyatrolar Günü’nün kutlanıyor olmasının dünyayı esir alan savaşın son bulması için barışa şans vermek anlamına geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Adnan Tönel, Van’da öncelikle kendi imkanlarıyla tiyatro yapmakta olan gençlerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini kaydetti. Kültürel kalkınmanın tiyatro ile inşa edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Adnan Tönel, tiyatronun birey ve toplum açısından sayısız yararı bulunduğunu örneklerle anlattı. Tönel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Vanlı gençlerin sosyal ve kültürel yönden gelişimine olanak sağlayacak sanat dallarından olan; tiyatro, müzik, opera, bale, modern dans, geleneksel Türk tiyatrosu gibi özgün alanlara çok ilgili olduğunu 2019 yılından itibaren sürdürdüğüm alan araştırmaları gözlemlerime dayanarak rahatlıkla söyleyebilirim. Van’da sanat eğitimi veren kurumların sınırlı sayıda olmasına inat bağımsız tiyatro sahneleri, dans salonları, konser mekanları ve en önemlisi devlet tiyatrolarının oyunlarının varlığı çok değerlidir. 2019 yılında Tuşba Kent Tiyatrosu’nda Vanlı gençlerle ‘Dünyanın Ortasında Bir Yer’ adlı tiyatro oyunuyla Van’dan bir tiyatro ekibinin ilk kez uluslararası bir festivale katılma başarısına imza atmıştık. Fakat Tuşba Kaymakamlığında görev değişikliği olduktan sonra Tuşba Kent Tiyatrosu’nun da perdeleri kapandı. Van YYÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tiyatro, müzik, opera, bale, modern dans gibi özgün alanlara rağbet edecek meraklı ve hevesli gençlerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve bölüm açılması için gerekçeli hazırlık dosyalarını YÖK’e ulaştırdık. Ancak aradan geçen 2 yıllık süre zarfında olumlu bir sonuç alınamadı.”
Prof. Dr. Adnan Tönel, DAKA ile birlikte projelendirdiği ve Van, Hakkâri, Muş ile Bitlis’teki gençlerin katılımıyla aynı zamanda atölye çalışmalarıyla eğitimlerini de öngördükleri ‘Liselerarası Tiyatro Festivali’nin ise pandemi dönemine denk gelmesiyle halen değerlendirme aşamasında kaldığını söyledi. Son günlerde salon yapımı tamamlanan Van İl Halk Kütüphanesinde gençlere dönük tiyatro eğitimi kursları planlama sürecinin fikir aşamasında olduğunu belirten Prof. Dr. Adnan Tönel, “Tüm bunlara paralel üniversitemizde oyunculuk lisans bölümü ve sahne sanatları yüksek lisans programı açılırsa tüm beklentileri karşılayacak bir adres olacak gençlerimize. Başvurularımıza olumlu sonuç verilirse, Van Bölge Radyosunun yeniden açılması ile kültür sanat üreticileri için ulusal bir network ve üretim platformuna da kavuşmuş olacağız. Tüm bunları neden paylaşıyorum? Kendi şehirlerindeki üniversitelerinin oyunculuk bölümünde okumak ve eğitimini almak isteyen gençler, Van’da bu imkânı bulamayınca en yakındaki Erzurum’a ya da Ordu ilimize gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü tiyatro eğitimi veren üniversite bölümleri bu ikisinde var. Bizim YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde oyunculuk bölümümüz açılırsa, Van’da oyunculuğu öğrenmeye başlayacak öğrencilerimiz bir kuluçka sürecinden sonra devlet tiyatroları Van sahnesinde oyunculuklarını uygulama şansı bulabilecekler ve oyunlarda görev alabileceklerdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şarkıcı Aydilge hayranlarını coşturdu İpekyolu Belediyesi, Shopping Fest etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Aydilge'yi Vanlılarla buluşturdu
YEREL HABERLER Şarkıcı Aydilge hayranlarını coşturdu İpekyolu ...
Başkale’de ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ başladı
YEREL HABERLER Başkale’de ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ ...
Van’da 2 metruk yapı yıktırıldı, 4 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 2 metruk yapı yıktırıldı, 4 organizatör ...
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van’da değişik suçlardan aranan 26 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da değişik suçlardan aranan 26 kişi tutuklandı
Van’da 87 kilo uyuşturucu ve 27 bin adet sentetik ecza ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 87 kilo uyuşturucu ve 27 bin adet sentetik ...
Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı
Van’da Dallas Coffee hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van’da Dallas Coffee hizmete açıldı
Tuşba Belediyesi öğrencileri tiyatro ile buluşturdu
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi öğrencileri tiyatro ile buluşturdu
Urartu Göz büyüyor
YEREL HABERLER Urartu Göz büyüyor
Bakan Soylu: PKK defterini kapattık (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: PKK defterini kapattık (2)
İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarını ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Van Büyükşehir Belediyesinin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle hitap etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vanlı gençlere telekonferans ...
Bakan Soylu: “Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler” “Acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı gibi kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda ...
Bakan Soylu: PKK defterini kapattık
YEREL HABERLER Bakan Soylu: PKK defterini kapattık
Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas'tan öteye geçemiyordu" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye’si özgür Türkiye'dir” “Öyle bir yüzü var ki yeniliyor yeniliyor, yenilmeye doymuyor”
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas'tan ...
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Çorum FK : 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Çorum FK : 1
En güzel Van kedisi seçildi
YEREL HABERLER En güzel Van kedisi seçildi
Van'ın en güzel kedisi 'Mia' seçildi
YEREL HABERLER Van'ın en güzel kedisi 'Mia' seçildi
Başkan İlhan’dan haftalık basın toplantısı
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan haftalık basın toplantısı
Türkiye geneli nüfus personeli eğitim programının açılışı Van’da yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye geneli nüfus personeli eğitim programının ...
Van'daki cinayetin 7 şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'daki cinayetin 7 şüphelisi tutuklandı
Van'da 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.