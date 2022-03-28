Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

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VanÖzalp karayolu üzerinde seyreden bir kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, VanÖzalp karayolu üzerinde meydana geldi. Rıfat Akyüz isimli şahsın idaresindeki 06 S 8457 plakalı kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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