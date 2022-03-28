Van’da camiler Ramazan öncesi dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi kentteki tüm camilerde dezenfekte çalışması başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde kentte bulunan tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayında yoğunluk yaşanan camilerde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eda etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak merkez camilerinde ilaçlama çalışmaları başladı. Ardından mahalle camilerinde de devam edecek.

Ramazan ayı öncesinde dezenfekte çalışmaları için Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Necmettin Aslantaş isimli vatandaş, “Belediye ekipleri sürekli gelip camileri dezenfekte ediyor. Sürekli bu çalışmaları yapan ekiplere teşekkür ediyorum. Dezenfekte çalışması sürekli buraya gelen vatandaşların sağlık ve sıhhati içindir. Bu çalışmayı yapanlara Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İlaçlama çalışmalarının Ramazan ayı boyunca da süreceği kaydedildi.

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