Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

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Hakan SARI/VAN, (DHA)VAN´da seyir halindeyken motor bölümünden alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Özalp yönüne giden Rıfat Akyüz yönetimindeki 06 S 8457 plakalı kamyonet, saat 11.00 sıralarında Erçek Gölü mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Rıfat Akyüz, aracı yol kenarına çekip indi. Yoldan geçen diğer sürücülerin su ve yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2022-03-28 15:54:34



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