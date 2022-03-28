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Milletvekili Arvas: “Tarım ve hayvancılık ilimiz için stratejik bir sektördür”

İHA

Milletvekili Arvas: “Tarım ve hayvancılık ilimiz için stratejik bir sektördür”

AK Parti milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’den oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Arvas, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye milletvekilleri, Vali ve belediye başkanlarıyla birlikte ‘hayırlı olsun’ ziyaretinden bulunduklarını belirterek, “Yapılan görüşmede, Van’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini, tarım sektörünün ekonomideki yerini ve tarımsal göstergeler ile üretim rakamlarını değerlendirdik. Bakanlığın 2022 yılı yatırım programını istişare ederek öncelikli yatırım teklif ve talepleri ilettik. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmalar inşallah yeni bir sayfa açacak, ilimizin ve bölgemizin zenginliği artacaktır. Yeni dönemde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile verimi ve tarımsal çeşitliliği arttıracağız. Toprağı, suyla buluşturacak nitelikli projeleri hızla tamamlayacak, üreticilere bolluk ve bereket getireceğiz. Cumhurbaşkanımız, tarım ve hayvancılık sektörünü çok önemsiyor ve destekliyor. Bizde bu hassasiyetle geçim kaynağı ekseriyetle tarım ve hayvancılık olan şehrimiz için avantajları rekabet üstünlüğüne dönüştürmek istiyoruz. Bu amaçla proje ve taleplerimizi güçlü bir şekilde bakanımıza arz ettik ve destek istedik. Van’a kurmayı planladığımız ve bizzat takipçisi olduğum Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ilgili bütün aşamalar ve görüşler tamamlandı. 19 Mart 2022 tarihinde bakanımızın imzasıyla Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kurulmasına ilişkin kararname taslağı Cumhurbaşkanlığımıza teklif edildi. Bu vesileyle de bakanımıza teşekkür ettik” dedi.
AK Parti Milletvekili Arvas, Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı olarak sunulan talepler hakkında da bilgileri paylaşarak, “Tuşba ilçemizde çalışmaları tamamlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına teklif edilen ‘Turizm İmar Planı’ ile ilgili bilgileri bakanımız ile paylaştık. Sahil bandında bulunan kuru marjinal tarım arazisi vasfına sahip kısmın tarım dışı amaçla kullanılması yönünde toprak koruma kurulunun kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen dosyanın komisyonda kabulü için destek istedik. Erciş ve Muradiye ilçelerimiz başta olmak üzere toplam 30 yerleşim yerine sulama imkânı sağlayacak, Erciş Pay Sulama projesinin tamamlanmasını ve bölgedeki arazilerin sulamaya açılmasını talep ettik. Proje ile birlikte toplam 5 bin 865 hektar saha sulamaya açılacak. Ürün çeşitliliği ve üretim artacak, çiftçilerimiz kazanacak. Çaldıran Çubuklu Ovası’na hayat verecek, berekete getirecek Çubuklu Barajı ve Sulaması projesini uzun uğraşlar neticesinde yatırım programına aldırmıştık. Çubuklu Barajı ile brüt 4 bin 940 hektar mümbit arazi cazibeli olarak sulamaya açılacaktır. İlimiz ve bölgemiz için stratejik bir öneme haiz bu projenin 2022 yılında yapımına başlanılması için destek istedik” ifadelerini kullandı.
Muradiye ilçesinin tarıma elverişli ovaları ile potansiyeli yüksek bir coğrafya olduğunu söyleyen Arvas, şöyle konuştu:
“Ancak bölgemizdeki yağış miktarının yetersizliği nedeniyle ciddi kuraklık yaşanmakta, buna bağlı tarımsal ve sosyoekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır. Bölge müdürlüğümüz tarafından keşif çalışmaları tamamlanan Devetaş Mahallesi Hami mezrası mevkiinde bulunan göletin yapılmasını teklif ettik. Ayrıca yatırım programında bulunan İpekyolu ilçesi Ortanca Göleti ve Sulaması, İpekyolu Erçek Baklatepe Göleti ve Sulaması, Gevaş İkizler Göleti ve Sulaması, Özalp Gültepe Göleti ve Sulaması için ilave ödenek talebinde bulunarak İpekyolu Ağzıkara Göleti ve Sulaması ile Tuşba Yemlice Göleti ve Sulaması projelerinin yapımı için izin verilmesini talep ettik.”
Van’ın jeolojik ve coğrafik konumu itibariyle aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığını da hatırlatan Arvas, “Bu nedenle jeotermal açıdan zengin bir konumdadır. Ülkemizde potansiyel oluşturan alanların yüzde 5’i ilimizde bulunmaktadır. Van’ın tektonik açıdan etkili bir kuşak üzerinde bulunmasının yanında jeolojik ve meteorolojik koşullarının da uygun olması ilimize jeotermal enerji yönünden büyük avantajlar sağlamaktadır. VanErciş sahası standartlara uygun olarak ısıtma ve endüstri amaçlı orta sıcaklıkta (rezervuar sıcaklığı 80 C) jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır. Van’daki mevcut yeraltı sıcak su kaynakları, seraların ısıtılmasında ve ekonomik bir şekilde kışın turfanda sebze tarımı yapılmasını sağlayacak niteliktedir. Van coğrafya olarak da sera yapımına uygun verimli topraklara sahiptir. Seracılık bakımından iyi bir ekolojiye sahip Van için bakanlıktan destek istedik ve bu konu çalışma yapılmasını talep ettik. Van’ın ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayacak ve hayvancılık sektörünü geliştirerek sürdürülebilirliğini teşvik edecek büyük bir proje olan Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Alt yapı işlerinin 2022 yılı yatırım programına alınması hususunda talebimizi yeniledik. Van, Ağrı, Bitlis, Hakkâri bölge illerinde ormansız alanları yeniden etüt edebilecek, iklim şartlarına uygun ıslah projeleriyle sahayı yeniden ağaçlandıracak, güçlü bir bölgesel teşkilata ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Van’da Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması talep ettik. Tarımsal Üretim ve Pazarlama Alt Yapısının Geliştirerek Kırsaldaki Gelir Kaynaklarını Arttırılmasına Yönelik (IFAD) Projesi’ne Van ilimizin de dahil edilmesi, Van ve bölge illerimizin de dış kaynaklı bir projeden istifade etmesine imkân sağlanmasını talep ettik” diye konuştu.
Milletvekili Arvas, son olarak arz ve talep edilen konuların takipçisi olacaklarını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye kabulü ve gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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