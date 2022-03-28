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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ‘Kütüphane Haftası’ etkinlikleri

İHA

Van’da ‘Kütüphane Haftası’ etkinlikleri

Van'da 58. Kütüphane Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İl Halk Kütüphanesine dönüştürülen eski sanat okulu binasında düzenlenen etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve eski sanat okulu mezunları katıldı. ‘Kütüphanede Hayat Var’ temasıyla kutlanan etkinlikte bir konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, kitap sevgisinin milli bir şuur halinde millete benimsetilmesinin son derece mühim bir vazife olduğunu söyleyerek, daha önce sanat okulu olarak hizmet veren tarihi binanın halk kütüphanesine dönüştürülmesi hususundaki memnuniyetini ifade etti.
Eski sanat okulundan mezun olanların duygu ve düşüncelerini belirtmeleri ile devam eden etkinlik, en çok kitap okuyan 3 kütüphane kullanıcısına ödüllerinin verilmesi ve eski mezunlara kütüphanenin tanıtılması ile sona erdi.
Yetkililer, hafta boyunca kültür, sanat, gösterim ve yazarokur buluşmaları gibi etkinliklerin devam edeceğini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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