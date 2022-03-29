Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenen 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Araziye gizlenen 2 kilo metamfetamin ile 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ

2022-03-29 09:14:04



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