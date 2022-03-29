Bahçesaray’da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçesaray’da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

İHA

Bahçesaray’da rahatsızlanan hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 66 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran hasta Hacer Durmuş’un (66) ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. VanBahçesaray karayolunun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olması üzerine devreye Van Sağlık Müdürlüğüne ait helikopter ambulans girdi. Kısa sürede ilçeden alınan hasta kadın, il merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nesli tehdit altında olan kara akbaba Van’da şifa buldu Polislerin kurtardığı kara akbaba özgürlüğe kanat çırpmayı bekliyor
YEREL HABERLER Nesli tehdit altında olan kara akbaba Van’da şifa ...
Van’da ‘15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van’da ‘15 günlük’ yasaklama
Kapısına kadar gelen tilkiyi halı üstünde besliyor
YEREL HABERLER Kapısına kadar gelen tilkiyi halı üstünde besliyor
Fransalı çiftten "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın” mesajı 8 ay önce bisikletle Fransa’dan yola çıkan çift Van’a ulaştı
YEREL HABERLER Fransalı çiftten "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın” ...
Van Büyükşehir Belediyesi çevre farkındalığı için ışıkları kapattı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi çevre farkındalığı için ...
Tuşba Belediyesinden okullara kitaplık ve kitap desteği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden okullara kitaplık ve kitap ...
Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti
YEREL HABERLER Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti
Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Başkale’de uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de uyuşturucu madde ele geçirildi
Van-İran uçak seferleri sona erdi
YEREL HABERLER Van-İran uçak seferleri sona erdi
Van Büyükşehir Belediyesinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden ‘dolandırıcılık’ ...
Van’da ‘Kütüphane Haftası’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Van’da ‘Kütüphane Haftası’ etkinlikleri
İpekyolu Belediyesinden ‘halk ekmek’ projesi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ‘halk ekmek’ projesi
Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Milletvekili Arvas: “Tarım ve hayvancılık ilimiz için stratejik bir sektördür”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Tarım ve hayvancılık ilimiz için ...
Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılamaz ...
Sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Van’da camiler Ramazan öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Van’da camiler Ramazan öncesi dezenfekte edildi
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Van’da ‘Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’ sona erdi
YEREL HABERLER Van’da ‘Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’ sona erdi
Prof. Dr. Adnan Tönel: “Vanlı gençler sosyal ve kültürel alanlara çok ilgililer”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Adnan Tönel: “Vanlı gençler sosyal ve ...
Şarkıcı Aydilge hayranlarını coşturdu İpekyolu Belediyesi, Shopping Fest etkinlikleri çerçevesinde ünlü şarkıcı Aydilge'yi Vanlılarla buluşturdu
YEREL HABERLER Şarkıcı Aydilge hayranlarını coşturdu İpekyolu ...
Başkale’de ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ başladı
YEREL HABERLER Başkale’de ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.