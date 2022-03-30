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Vanlı öğrenciler, "Van Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" projesi çerçevesinde Van Müzesi’ni gezdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen "Van Gençliği Tarihiyle Buluşuyor" projesi bünyesinde, İpekyolu ilçesinde bulunan Mesut Özata Anadolu Lisesinin öğrenci ve öğretmenler Van Müzesi’ni ziyaret etti.

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