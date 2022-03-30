Van’da ‘Gençlik Merkezleri Münazara Yarışması’ sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonluğunda düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Lise ve Üniversite Öğrencileri Münazara Ligi Yarışması’nın Van etabı sona erdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tuşba Gençlik Merkezinde 2627 Mart 2022 tarihleri arasında lise ve üniversite olmak üzere 2 farklı kategoride düzenlenen Van ili münazara ligi finaline lise kategorisinden 14, üniversite kategorisinde ise 7 takım olmak üzere toplam 21 takım ve 42 genç katıldı. Münazara yarışması sonucunda Tuşba Gençlik Merkezi adına yarışan Gölkentliler Takımı ile Şemsi Beyin Cengaverleri isimli takımlar lise kategorisinde dereceye girerken, üniversite grubunda ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genç Ofis adına yarışan Tosbağalar Takımı ve Tuşba Gençlik Merkezi adına yarışan Sonuncular Takımı kendi gruplarında grup birincisi ve grup ikincisi olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandılar.

Üniversite ve lise kategorisinde dereceye giren takımlar ileriki tarihlerde Kars’ta düzenlenecek olan Doğu Anadolu Bölgesi finaline katılmaya hak kazandı.

Münazara finalinde yarışan her iki takımı da tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Dört takımımızda burada karşılıklı olarak keyifli bir münazara yaptılar. Tabi ki 3 münazaradan sonra bu aşamaya gelmiş olmak ve finalde birlikte mücadele etmek çok önemli. O yüzden benim gözümde finale kalan tüm takımlarımız birinci. Lise ve üniversite grubunda finale kalan dört takımımızı da sergiledikleri üstün performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Grup birincisi ve ikincisi olan takımlarımız ileriki tarihlerde Kars ilimizde yapılacak olan Doğu Anadolu Bölgesi finalinde ilimizi temsil edeceklerdir. İlimizi bölge finallerinde temsil edecek takımlarımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.

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